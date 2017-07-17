بالفيديو.. 4 شباب يغتصبون امرأة أثناء خروجها من الكنيسة تحت تهديد السّلاح - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدم ثلاثة اشخاص على اغتصاب امرأة أثناء مغادرتها للكنيسة في نيويورك ، فيما تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على ثلاثة منهم واحتجازهم للتحقيق .

وقالت الشرطة ان جميع المحتجزين تقل اعمارهم عن 20 عاماً، مشيرةً إلى أنّ اعتقالهم جاءَ بناءً على ما كشفته تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الحادثة.

وأوضحت الشرطة ان المرأة البالغة من العمر 50 عاما كانت مُتجهةً الى مترو الانفاق الثلاثاء الماضي بعد خروجها من إحدى الكنائس، عندما وضع إثنان من الأشخاص الاربعة الذين ظهروا في تسجيل فيديو، بندقية في رأسها واغتصبوها وراء شاحنة لجمع القمامة.

ويقال إن الاشخاص الأربعة قد سلبوا المرأة قبل قيامهم بتجريدها من ملابسها واغتصابها، تحت تهديد السلاح.

وقالت الشرطة ان المشتبه به الرابع تجري مطاردته ، وقد اتهم المشتبه فيهم الثلاثة بارتكاب جرائم جنسية، والسرقة.

وقالت الضحية إنّها حاولت تخويفهم كي يبتعدوا عنها، حيث ادعت أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، غير أن أحدهم ذهب لشراء “ واقيات ذكرية ” ،وبعد الهجوم المرعب، ركضت المرأة مرة أخرى إلى كنيستها، نصف عارية تحمل ملابسها في ذراعيها. ليتفاجأ بها “قس” الكنيسة الذي عبّر عن صدمته مما حدث.