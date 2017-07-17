 بالصور.. العثور على جثة طفلة قتلها إيراني عقب اغتصابها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

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بالصور.. العثور على جثة طفلة قتلها إيراني عقب اغتصابها

بالصور.. العثور على جثة طفلة قتلها إيراني عقب اغتصابها
نورة الشهري(صدى):

عثرت السلطات الإيرانية على جثة الطفلة “ آتنا أصلاني ” البالغة من العمر (7 سنوات)، في منزل مغتصبها الذي قتلها بطريقة مروّعة منذ 3 أسابيع.

وفقدت “أصلاني” بعد خروجها من منزلها لرؤية والدها، ما دفع الأسرة للبحث عنها، وبعد 20 يوم تم العثور على جثتها داخل موقف للسيارات في حالة تعفن.

وكشفت التحقيقات أن القاتل يبلغ من العمر 42 عاما متزوج ولديه أبناء، وارتكب الجريمة بدافع الاغتصاب.


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