شاب يقتل أباه طعنًا بسكين من أجل سيجارة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب على قتل والده طعناً بالسكين على مستوى الرقبة إلى جانب طعنات أخرى عديدة على مستوى البطن والصدر ، من أجل الحصول على سيجارة بمنطقة الشراردة من ولاية القيروان في تونس .

وأكد بعض الجيران، أنّ الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، ويبدو أنه تخاصم مع أبيه الشيخ بسبب سيجارة بعد أن طلب تمكينه من شراء علبة سجائر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني الذي اعترف بقتله والده الشيخ وهو يصرخ، مؤكدًا أنّ الجريمة تمّت من أجل سيجارة، خاصة وأنه تعوّد على تناول السجائر.