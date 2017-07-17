نائب أمير مكة يكرم مبدعي حي العمرة لتميزهم في تقديم البرامج التطوعية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

بتوجيه من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، استقبل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة، أمس الأثنين، إدارة وأعضاء مركز حي العمرة، وفريق معا التطوعي، لتكريمهم على جهودهم وتميزهم في خدمة المجتمع.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة، موضحا أنه على إطلاع على ما يقدم من قبل المركز والفريق وسعيد بهذه الأعمال مقدما دعمه وتمنياته بالتوفيق لهذا الكيان وحرصه على رؤية المزيد من التميز في القادم بإذن الله، وقدم سموه درعا تذكاريا لمدير المركز ورئيس فريق معا أ.خالد المالكي وفي ختام اللقاء قدم أ.خالد المالكي كتيب ٧ سنوات من العطاء يحكي رواية وانجازات مركز حي العمرة ومعا التطوعي مع شرح عن ماتقدمه جمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة .