بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لحوار سابق للنجمة ميريام فارس، كشفت فيه أنها سبب طلاق أحدى النساء من زوجها.

وقالت ” ملكة المسرح ” : ” مرة بالخليج، قالتلي انا اتطلقت من زوجي من وراكي ” ، مٌضيفه ، ” شو بشعة هالكلمة تسمعها ” .

وأردفت بالقول: ” زوجها بدو جسمها يكون متل ميريام فارس ” .

وختمت ضاحكةً: ” ضلت تروح تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، لحتى فجرت المخلوقة ” .