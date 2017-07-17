 بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها

بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها
بيروت(صدى):

أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لحوار سابق للنجمة ميريام فارس، كشفت فيه أنها سبب طلاق أحدى النساء من زوجها.

وقالت ” ملكة المسرح ” : ” مرة بالخليج، قالتلي انا اتطلقت من زوجي من وراكي ” ، مٌضيفه ، ” شو بشعة هالكلمة تسمعها ” .

وأردفت بالقول: ” زوجها بدو جسمها يكون متل ميريام فارس ” .

وختمت ضاحكةً: ” ضلت تروح تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، لحتى فجرت المخلوقة ” .

🤔🤔 على اساس هي جسمها طبيعي😂كله بلونات

A post shared by فرفشة الاسبآنيه روان😎 (@roony_1991a) on


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 21 دقيقة

هذي نجمه عند المنحطين والسفله للأسف وصلنا لدرجة ان نسمي هذي الأشكال بنجوم

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