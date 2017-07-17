بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. ميريام فارس تكشف عن طلاق خليجية من زوجها بسببها
أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لحوار سابق للنجمة ميريام فارس، كشفت فيه أنها سبب طلاق أحدى النساء من زوجها.
وقالت ” ملكة المسرح ” : ” مرة بالخليج، قالتلي انا اتطلقت من زوجي من وراكي ” ، مٌضيفه ، ” شو بشعة هالكلمة تسمعها ” .
وأردفت بالقول: ” زوجها بدو جسمها يكون متل ميريام فارس ” .
وختمت ضاحكةً: ” ضلت تروح تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، تنحت وتنفخ، لحتى فجرت المخلوقة ” .
ابو غنو[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذي نجمه عند المنحطين والسفله للأسف وصلنا لدرجة ان نسمي هذي الأشكال بنجوم