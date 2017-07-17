3 عادات بسيطة يعشقها زوجك سراً وتثير جنونه العاطفي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في ذروة الاهتمام والانسجام والانجذاب، يولد الحب بين الرجل والمرأة وتتجلّى مظاهر الرومنسية في مشاعرهما. ورغم اعتقادنا بأن الحب يتطلب وجود الاخلاق الطيبة والجمال الداخلي وغيرها من المواصفات، الا أنه غالباً ما تتفتّح ثماره بفضل العادات اليومية البسيطة التي لا يعيرها الثنائي أي اهتمام.

لتفاعل والضحك معه: تساهم اللحظات الفكاهية في تعزيز علاقة الثنائي من دون شك، ولكن ما لا تعرفينه أن الرجل يحب عندما يجعلك تضحكين أو تبتسمين، فهذا اثبات على حبك له.

لتواصل المستمر: إن رسالة بسيطة أو اتصال قصير بين الحين والآخر يعزز مشاعر الرجل تجاهك، فمجرّد تذكّره أثناء وجودك مع صديقاتك يجعل منه شخص سعيد.

التعبير عن مشاعرك: ان المرأة التي لا تخجل من التعبير عن مشاعرها باستمرار أو حتى اعلانها أمام الجميع هي المرأة التي تثير جنون الرجل العاطفي، فكلما زادت ثقته بمشاعرك كلما أظهر قدراته على اسعادك.