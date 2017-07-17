الاتصالات توضح حقوق العملاء المشتركين مع مقدمي الخدمة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أكدت هيئة الاتصالات، حق العملاء المشتركين مع مقدمي الخدمة في إلغاء الخدمات المقدمة منها في حال رغبتهم في ذلك، أو نقل الرقم لمشغل آخر قبل نهاية الحد الأدنى للعقد، موضحة أنه ليس من حق الشركة إلزام المشترك بالاستمرار في سداد قيمة خدمة من خدماتها.

وأوضحت الهيئة أن هذا الحق لا يخل بحق الشركات مقدمة الخدمة في مطالبة العملاء بالمبالغ المالية التي قد تُفرض في حال طلب العميل إلغاء الخدمة قبل نهاية مدة العقد، مشيرة إلى عددًا آخر من حقوق العملاء، مثل حق العميل في استجابة الشركة لطلب الإلغاء، وعدم طلب مقدم الخدمة منه زيارة مكتبها للإلغاء إلا إذا كان إلغاءً نهائيًا لكامل الخدمة الهاتفية الأساسية، وعدم تحصيل رسوم على الخدمة الملغاة اعتبارًا من تقديم طلب الإلغاء.