 معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع

معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع

معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع
نورة الشهري(صدى):

إن المشي في الشهر التاسع من الأمور الهامة والمفيدة جدًّا. وذلك لأن المرأة الحامل وخصوصاً في الحمل الأول يتعرض الحوض لديها لكثير من التغيرات والشد؛ والمشي في الشهر التاسع مع وجود الرأس في الوضع الطبيعي يعمل على اتساع عظام الحوض وتباعدها؛ مما يسهل عملية الولادة الطبيعية.

أما بالنسبة للجماع نقدم لكم اليوم معلومة جميلة و مفيدة للمتزوجين نسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة .. ماذا يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع

أما عن الجماع في الشهر التاسع فالمقصود بزيادته هو أن السائل المنوي يوجد به مادة تسمى “البروستاجلاندين”، هذه المادة تسبب انقباضات رحمية تعمل على توسيع عنق الرحم، حتى أنه قد اخترع منذ زمن تحاميل مهبلية من مادة البروستاجلاندين تستخدم في تحريض الولادة إذا حدث وتأخرت الولادة عن موعدها الطبيعي مثلا؛ لذا فإن الجماع في هذه الفترة لا خوف منه، ويكون بشكل طبيعي دون الإقلال لأنه لا قلق من عملية الإجهاض في الشهر التاسع، ولا قلق من فض الغشاء المحيط بالطفل؛ لأن الحمل يكون في شهره الأخير.

ومن الضروري ان يكون الجماع بوضعية مناسبة للزوجة بطريقة لاتؤدي الى حدوث اي اذى للجنين.


الوسوم:, ,

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 3 ساعات

لا….للتهوّر

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

لكن مو حلو الجماع و المراه حامل شكلها غير قابل للجماع ^_^

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماقصرتي يااخت نورة 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين

…..Position should be as a ….style

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه والله من التخاريف كيف يتم الجماع وبطنها 3 متر قدام ؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه والله انك صادق يا نايف العنزي انا اعاني الان عندي المره با الشهر الثامن ……. الله يرزق العزاب ويصلح الاولاد ويعطينا الصحه والعافيه والجماع لاحقين عليه

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 57 دقيقة

واااوو وهي حامل😂 يااستاذة نويره😂 ههخخخ ، المرأة كائن ضعيف الحمدلله اني مااني امرأة ، الله يستررر علاهن😂

[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 52 دقيقة

ععاد من زينكم يالرجال جعلكم الماحق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *