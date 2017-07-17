معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع - صحيفة صدى الالكترونية

معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع
إن المشي في الشهر التاسع من الأمور الهامة والمفيدة جدًّا. وذلك لأن المرأة الحامل وخصوصاً في الحمل الأول يتعرض الحوض لديها لكثير من التغيرات والشد؛ والمشي في الشهر التاسع مع وجود الرأس في الوضع الطبيعي يعمل على اتساع عظام الحوض وتباعدها؛ مما يسهل عملية الولادة الطبيعية.
أما بالنسبة للجماع نقدم لكم اليوم معلومة جميلة و مفيدة للمتزوجين نسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة .. ماذا يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع
أما عن الجماع في الشهر التاسع فالمقصود بزيادته هو أن السائل المنوي يوجد به مادة تسمى “البروستاجلاندين”، هذه المادة تسبب انقباضات رحمية تعمل على توسيع عنق الرحم، حتى أنه قد اخترع منذ زمن تحاميل مهبلية من مادة البروستاجلاندين تستخدم في تحريض الولادة إذا حدث وتأخرت الولادة عن موعدها الطبيعي مثلا؛ لذا فإن الجماع في هذه الفترة لا خوف منه، ويكون بشكل طبيعي دون الإقلال لأنه لا قلق من عملية الإجهاض في الشهر التاسع، ولا قلق من فض الغشاء المحيط بالطفل؛ لأن الحمل يكون في شهره الأخير.
ومن الضروري ان يكون الجماع بوضعية مناسبة للزوجة بطريقة لاتؤدي الى حدوث اي اذى للجنين.
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 ساعات
معلومات رائعه.
ابو باسم[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 3 ساعات
لا….للتهوّر
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 3 ساعات
💔😔😔😔
looool[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
لكن مو حلو الجماع و المراه حامل شكلها غير قابل للجماع ^_^
العنااد[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماقصرتي يااخت نورة 😂😂😂
ساهر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
…..Position should be as a ….style
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه والله من التخاريف كيف يتم الجماع وبطنها 3 متر قدام ؟؟؟؟؟؟؟؟
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه والله انك صادق يا نايف العنزي انا اعاني الان عندي المره با الشهر الثامن ……. الله يرزق العزاب ويصلح الاولاد ويعطينا الصحه والعافيه والجماع لاحقين عليه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أظن انها تكون رايقه 😅
M-512[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 57 دقيقة
واااوو وهي حامل😂 يااستاذة نويره😂 ههخخخ ، المرأة كائن ضعيف الحمدلله اني مااني امرأة ، الله يستررر علاهن😂
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8426 ] نشر منذ 52 دقيقة
ععاد من زينكم يالرجال جعلكم الماحق