معلومات جديدة عما يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إن المشي في الشهر التاسع من الأمور الهامة والمفيدة جدًّا. وذلك لأن المرأة الحامل وخصوصاً في الحمل الأول يتعرض الحوض لديها لكثير من التغيرات والشد؛ والمشي في الشهر التاسع مع وجود الرأس في الوضع الطبيعي يعمل على اتساع عظام الحوض وتباعدها؛ مما يسهل عملية الولادة الطبيعية.

أما بالنسبة للجماع نقدم لكم اليوم معلومة جميلة و مفيدة للمتزوجين نسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة .. ماذا يحدث للمرأة عند الجماع في الشهر التاسع

أما عن الجماع في الشهر التاسع فالمقصود بزيادته هو أن السائل المنوي يوجد به مادة تسمى “البروستاجلاندين”، هذه المادة تسبب انقباضات رحمية تعمل على توسيع عنق الرحم، حتى أنه قد اخترع منذ زمن تحاميل مهبلية من مادة البروستاجلاندين تستخدم في تحريض الولادة إذا حدث وتأخرت الولادة عن موعدها الطبيعي مثلا؛ لذا فإن الجماع في هذه الفترة لا خوف منه، ويكون بشكل طبيعي دون الإقلال لأنه لا قلق من عملية الإجهاض في الشهر التاسع، ولا قلق من فض الغشاء المحيط بالطفل؛ لأن الحمل يكون في شهره الأخير.

ومن الضروري ان يكون الجماع بوضعية مناسبة للزوجة بطريقة لاتؤدي الى حدوث اي اذى للجنين.