بالصور.. استياء السياح من نقص الخدمات بمنتزه الحبلة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أبدى عدد من السياح انزعاجهم من سوء الخدمات بمتنزه الحبلة، وسيطرة الوافدين على كل الخدمات في ظل غياب المسؤولين السعوديين.

وقال محمد القحطاني: قَدِمت من المنطقة الشرقية بصحبة أسرتي بحثًا عن المتعة والأجواء الخلابة التي تشهدها المنطقة في هذا الوقت، إلا أنني فوجئت بغياب الرقابة على المنتجعات السياحية والمطاعم.

وتابع: إننا أصبحنا مثل الأغراب في وطننا، مشيرا إلى نقص الخدمات، وطالب الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الواقع المؤلم الذي يعيشه متنزه الحبلة، الذي يعد من أهم مزارات المنطقة.

وأكد علي بن سعيد القحطاني، رئيس بلدية الواديين، التي يقع متنزه الحبلة ضمن نطاق خدماتها، ضَبْط العديد من المخالفات بصفة شبه يومية، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة فيما يقع تحت اختصاص البلدية.

ودعا جميع الزوار إلى الإبلاغ عن جميع الملاحظات السلبية عبر قنوات التواصل المختلفة، ومنها الخط الساخن 940.