منتخب الشباب لكرة اليد يصل الجزائر للمشاركة في كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصل منتخب كرة اليد للشباب، إلى الجزائر قادما من تونس بعد ختام معسكره الإعدادي لخوض منافسات كأس العالم للشباب تحت 21 سنة، التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، في العاصمة الجزائرية الجزائر وتستمر حتى 30 يوليو الجاري .

ويعقد اليوم، الاجتماع الفني للمنتخبات بحضور مدرب المنتخب السعودي فاضل آل سعيد ومدير المنتخب حسن السيهاتي لتحديد الوان ملابس المنتخبات فيما سيتم استبعاد لاعبين لتقديم لائحة الـ 16 لاعباً للجنة الفنية حسب نظام البطولة .

ويستعد الأخضر لخوض مباراته الأولى أمام كرواتيا بعد غدٍ الثلاثاء على صالة حرشة حسن في افتتاح المونديال الذي يشارك فيه المنتخب السعودي بالمجموعة الرابعة بجانب مستضيف البطولة منتخب الجزائر وكرواتيا وآيسلندا والأرجنتين والمغرب .

وتضم بعثة الأخضر 18 لاعباً هم : علي آل إبراهيم وحسين المحسن ( نادي الخليج ), علي الشايب ( نادي الهدى ), مصطفى العليوات وحسن التاروتي ومصطفى أبو شوكان وحسين العبيدي ( نادي النور )، وحسين العوازم و أيمن البندري وعلي المسلم ( نادي الترجي ) محمد الطويل وحسين اليوسف و فيصل آل قريش ( نادي الصفا ) هاني البركاتي وعبدالعزيز الجعفري ( نادي الأهلي ) وحسن ال تريك ( نادي مضر) كميل الغافلي واحمد الغافلي ( نادي القارة ) .

وتستضيف مدينتي الجزائر العاصمة ووهران مباريات النسخة الحادية والعشرون من بطولة كأس العالم للشباب (تحت 21 عاما) لكرة اليد التي ستنطلق غداً بمشاركة 24 دولة .

ووقع اختيار الاتحاد الجزائري على 4 صالات بمدينة الجزائر وهي الصالة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، وصالة حرشة حسن، وصالة الشراقة إضافة إلى صالة الخروبة التي تصل سعتها إلى 17 ألف مقعد.

وفي مدينة وهران وقع الاختيار على قصر الرياضات وصالة المركب الرياضي التي تتسع لستة آلاف مقعد، كما تم تحديد قائمة الصالات المعدة لتدريب المنتخبات المشاركة.