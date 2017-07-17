صور متداولة على فيس بوك تسبب أزمة في الجيش البريطاني - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نشرت صفحة قوات النخبة البريطانية “ ساس ” ، صورا لجنود ومعدات ومركبات وأسلحة فتاكة لقوات المجموعة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية أن جنود هذه المجموعة ممنوع أن يكشفوا عن أنفسهم أو هوياتهم أو نشر صور لهم في أي مكان، مشيرة إلى أن هذا ضمن مبادئ القتال.

ولكن صفحة الفيس بوك الخاصة بـ ” ساس ” قامت بنشر ما لا يقل عن 2000 صورة للجنود وهم في مراكز التدريب وأثناء قيامهم ببعض العمليات مما وضع القادة في مأزق كبير بسبب هذا التصرف.

وقال مصدر في المجموعة لصحيفة “ ديلي ستار ” : هذه الصور حديثة وحقيقية..و زارة الدفاع تحقق في هذا الأمر وأعتقد أنه سيتم غلق هذه الصفحة “ .