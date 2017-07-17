الشرطة الأوروبية تضبط عصابة تبيع لحوم الخيول - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

أعلن متحدث باسم الشرطة الأوروبية، اليوم الأحد، عن ضبط عصابة تبيع لحوم الخيول غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله ” إن أجهزة الشرطة التابعة لثماني دول أوروبية شاركت في تنفيذ عملية ضبط العصابة التي كانت تقوم بجلب الخيول المريضة الطاعنة فى السن والتي لا تصلح للاستهلاك الآدمي من أسبانيا والبرتغال وتقوم بذبحها وتصديرها إلى بلجيكا باستخدام وثائق مزورة ” .

وأضافت الشبكة الأمريكية أن العملية أسفرت عن اعتقال 66 شخصا أغلبهم من أسبانيا ورجل أعمال هولندي اعتقل فى بلجيكا، حيث يواجهون تهمة الأضرار بالصحة العامة وغسيل الأموال وإساءة معاملة الحيوانات.

وأشارت إلى أن أرباح الاتجار فى اللحوم بشكل غير مشروع تحقق أرباحا سنوية تقدر نحو 20 مليون يورو أو ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي.