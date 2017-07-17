مصرع 8 أشخاص في حادث تدافع خلال مباراة رياضية بالسنغال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث تدافع أثناء مباراة محلية لكرة القدم أقيمت باستاد رياضي في العاصمة السنغالية داكار.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ـ أن وزير الرياضة مطر باي أوضح ، في تصريحات صحفية ، أن الحادث وقع نتيجة حدوث مشاجرة بين مشجعي الفريقين دفعت قوات الشرطة الى اطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتشاجرين ، حيث لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم خلال تدافعهم للخروج من الإستاد.

كان 17 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم خلال حادث تدافع مماثل أثناء مباراة رياضية أقيمت في أنجولا خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك نتيجة تدافع الجماهير لدخول الإستاد لمشاهدة المباراة.