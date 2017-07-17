هيئة الأمر بالمعروف توجه باتخاذ اللازم تجاه " فتاة أشيقر " - صحيفة صدى الالكترونية

هيئة الأمر بالمعروف توجه باتخاذ اللازم تجاه ” فتاة أشيقر “
أكد المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ محمد السبر، أن الرئاسة رصدت مقاطع الفيديو المتعلقة بفتاة تظهر بلباس مخالف، والتي كانت تتجول في القرية التراثية بأشيقر في محافظة شقراء.
وأوضح السبر في بيان اليوم (الأحد) أن الرئاسة قامت برصد المقطع واتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفة، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
يُذكر أن الفتاة ظهرت في الفيديو المتداول دون عباءة، مرتدية بلوزة و«شورت»، ما أظهر أجزاء من جسدها، فيما وثّق أحد مرافقيها الجولة، ونشرها عبر حسابها في «سناب شات».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 4 ساعات
تستاهل مايجيها ,,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا بيجيها شي تستاهل
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 ساعات
من يوم كنسلو الهيئه والله صرنا نشوف العجب
في الشارع اعوذ بالله
الله يرحمك يانايف بن عبدالعزيز
راشد[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اني اسئلك الستر و العافيه في ديني و بدني
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9999 ] نشر منذ 1 ساعة
ياسلام نشوف الهياط وش نهايته وجيبي الي كان يصور المخرح المحترف
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه