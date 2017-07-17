هيئة الأمر بالمعروف توجه باتخاذ اللازم تجاه " فتاة أشيقر " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، الشيخ محمد السبر، أن الرئاسة رصدت مقاطع الفيديو المتعلقة بفتاة تظهر بلباس مخالف، والتي كانت تتجول في القرية التراثية بأشيقر في محافظة شقراء.

وأوضح السبر في بيان اليوم (الأحد) أن الرئاسة قامت برصد المقطع واتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفة، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

يُذكر أن الفتاة ظهرت في الفيديو المتداول دون عباءة، مرتدية بلوزة و«شورت»، ما أظهر أجزاء من جسدها، فيما وثّق أحد مرافقيها الجولة، ونشرها عبر حسابها في «سناب شات».