 مصرع 4 من العناصر الإرهابية في هجوم بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

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مصرع 4 من العناصر الإرهابية في هجوم بباكستان

مصرع 4 من العناصر الإرهابية في هجوم بباكستان
إسلام آباد(صدى):

تمكنت القوات الباكستانية، اليوم الأحد، من صد هجوم قامت به عناصر إرهابية على أحد مواقعها بإقليم بلوخستان وقتلت أربعة من المهاجمين.

وذكرت قناة ” جيو ” الباكستانية ـ في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية ـ أن الإرهابيين هاجموا الموقع بالبنادق الآلية والقذائف ؛ حيث وقعت اشتباكات كثيفة بين الطرفين.

وأضافت القناة أن القوات الباكستانية تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في هذا الهجوم الإرهابي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات

قتل في كل مكان

[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 58 دقيقة

ايران ماخلت احد في حاله ،،،

,, قاتل الله طواغيت قم النجسة المنجسه ,, آمين ,,

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