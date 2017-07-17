مصرع 4 من العناصر الإرهابية في هجوم بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

تمكنت القوات الباكستانية، اليوم الأحد، من صد هجوم قامت به عناصر إرهابية على أحد مواقعها بإقليم بلوخستان وقتلت أربعة من المهاجمين.

وذكرت قناة ” جيو ” الباكستانية ـ في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية ـ أن الإرهابيين هاجموا الموقع بالبنادق الآلية والقذائف ؛ حيث وقعت اشتباكات كثيفة بين الطرفين.

وأضافت القناة أن القوات الباكستانية تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في هذا الهجوم الإرهابي.