 غدًا.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بـ " غلاف قطاع غزة " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. غدًا.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بـ ” غلاف قطاع غزة “

غدًا.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بـ ” غلاف قطاع غزة “

غدًا.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بـ ” غلاف قطاع غزة “
فلسطين المحتلة(صدى):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، نيته البدء بمناورات عسكرية في مناطق ما يسمى (غلاف قطاع غزة) تبدأ الاثنين وتنتهي الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الناطق العسكري قال إن الجيش سيبدأ غداً مناورتين عسكريتين الأولى بمدينة عسقلان والثانية في غلاف غزة.

وستستمر مناورة عسقلان حتى الأربعاء ، فيما ستنتهي مناورة الغلاف مساء غد الإثنين ، وقال الناطق ” إن المناورات تأتي في اطار الخطة السنوية للمناورات العسكرية للحفاظ على الجاهزية القتالية ” .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 4 ساعات

اللهم اخذل اليهود ، وانصر المسلمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اخذل اليهود ، وانصر المسلمين ,, آمين ,,امين امين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *