غدًا.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بـ " غلاف قطاع غزة " - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، نيته البدء بمناورات عسكرية في مناطق ما يسمى (غلاف قطاع غزة) تبدأ الاثنين وتنتهي الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الناطق العسكري قال إن الجيش سيبدأ غداً مناورتين عسكريتين الأولى بمدينة عسقلان والثانية في غلاف غزة.

وستستمر مناورة عسقلان حتى الأربعاء ، فيما ستنتهي مناورة الغلاف مساء غد الإثنين ، وقال الناطق ” إن المناورات تأتي في اطار الخطة السنوية للمناورات العسكرية للحفاظ على الجاهزية القتالية ” .