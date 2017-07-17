بالفيديو.. نشطاء يعيدون تداول قصيدة الشاعر العتيبي للرد على افتراءات قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول قصيدة شاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي ” الفهد ” ، للرد على أقزام ومرتزقة قطر الذين يحاولون أن يحرِّفوا تاريخ تحرير دولة الكويت، وموقف المملكة التاريخي بزعامة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وتحكي القصيدة عن أصحاب المواقف البطولية والخالدة التي وثقها التاريخ للمملكة بزعامة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، والتي لا ينكرها إلا جاحد.

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