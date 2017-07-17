بالفيديو.. نشطاء يعيدون تداول قصيدة الشاعر العتيبي للرد على افتراءات قطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نشطاء يعيدون تداول قصيدة الشاعر العتيبي للرد على افتراءات قطر
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول قصيدة شاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي ” الفهد ” ، للرد على أقزام ومرتزقة قطر الذين يحاولون أن يحرِّفوا تاريخ تحرير دولة الكويت، وموقف المملكة التاريخي بزعامة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.
وتحكي القصيدة عن أصحاب المواقف البطولية والخالدة التي وثقها التاريخ للمملكة بزعامة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، والتي لا ينكرها إلا جاحد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه كفو
,, عزالله القمتموه السماد ومن بعدها حجراً ,,,
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9352 ] نشر منذ 4 ساعات
يووووه هذا
ياغلاته عند ابوي😍😍
هذا وصدام حسين
مايغلي كثرهم
ابو تركي[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 4 ساعات
والله انك شاعر يا بو هذال
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يطول بعمرك على طاعته
Ms[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يطول بعمره
لو حاليا موجود على الساحه كان سمعنا كلام كبيررررر