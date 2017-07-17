" فيزا " تدفع 10 آلاف دولار للمطاعم الأمريكية للتخلص من الدفع النقدي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تسعى شركة ” فيزا ” الأمريكية، لإقناع أصحاب المطاعم الصغيرة والمقاهي وشاحنات الطعام بالتخلص من تقبُّل الدفع النقدي والدفع بالبطاقات الائتمانية أو الدفعات الرقمية، عبر “تحدي فيزا للتخلص من النقد ” .

وقالت الشركة في بيان صحفي: ” فيزا ستمنح نحو 500 ألف دولار لخمسين شركة أمريكية تنجح في الالتزام للانضمام إلى حملة التخلص من الدفع النقدي 100 في المئة ” .

وأوضحت ” فيزا ” أنها ستقدّم 10 آلاف دولار هدية لمساعدة أصحاب الشركات المشاركة على إجراء التحديثات التكنولوجية اللازمة لهذا الانتقال، والتحديثات ستشمل تقديم منصات للدفع من خلال الهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها.

وقال خبير الائتمان مارك كارابجو، في مدوّنة عام 2013 إن تكاليف البطاقات الائتمانية قد تبلغ 5 في المئة من إجمالي الأرباح للشركات. وأشارت الشركة إلى إجرائها دراسة كشفت أنه يمكن توفير مليارات الدولارات سنويًّا إن أوقفت المطاعم عبر الولايات المتحدة تعاملها بالنقد.