قبلت هدية من صديق زوجها فقٌتل والدها بـ 20 طعنة في القلب - صحيفة صدى الالكترونية

قبلت هدية من صديق زوجها فقٌتل والدها بـ 20 طعنة في القلب
أدى قبول سيدة مصرية لهاتف محمول هدية من صديق زوجها إلى مقتل والدها على يد والد زوجها أثناء جلسة عتاب جمعتهما داخل منزل الضحية في منطقة الجمالية وسط العاصمة القاهرة.
وتعرض المجني عليه لـ 20 طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.
تفاصيل الواقعة كشفت أن القاتل والضحية مسنين في العقدين السادس والسابع، وأن مشاجرة نشبت بينهما بسبب العتاب على قبول إبنة الضحية هدية من صديق الزوج، وتبادلا الإتهامات الخاصة بالأعراض وعندما تطورت الأمور بينهما أمسك والد الزوج “أحمد .أ” (72 سنة) سكيناً وسدد به عدة طعنات في جسد والد الزوجة ” عبد المنعم .ف ” (66 سنة) فأصيب بنزيف حاد أدى إلى وفاته قبل نقله إلى مستشفى قصر العيني .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 2 ساعتين
وراء كل رجل قتيل امراءة . .
وراء كل رجل سجين امراءة . . . .
وراء كل رجل خرووف امراءة . . . . . .
ورا . ورا . ورا . . وراكم يالنسوان ، وتاليتها معاكم ، ، ، ؟
رعد[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 1 ساعة
ووراء بعض الهدايا مووووت-
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
المرأة تاج راسك وبدونها انته ضايع شوف كم امرأة في حياتك وايش لها عليك من جميل
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 41 دقيقة
هي ليش تقبل الهديه هاللي ماتستحي
كان زمان[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا بارك الله فيها من هدية .. نكبت عفش العائلة .. الحمدلله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13434 ] نشر منذ 18 دقيقة
ذا الهديه ودتهم في داهيه