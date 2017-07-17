قبلت هدية من صديق زوجها فقٌتل والدها بـ 20 طعنة في القلب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أدى قبول سيدة مصرية لهاتف محمول هدية من صديق زوجها إلى مقتل والدها على يد والد زوجها أثناء جلسة عتاب جمعتهما داخل منزل الضحية في منطقة الجمالية وسط العاصمة القاهرة.

وتعرض المجني عليه لـ 20 طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

تفاصيل الواقعة كشفت أن القاتل والضحية مسنين في العقدين السادس والسابع، وأن مشاجرة نشبت بينهما بسبب العتاب على قبول إبنة الضحية هدية من صديق الزوج، وتبادلا الإتهامات الخاصة بالأعراض وعندما تطورت الأمور بينهما أمسك والد الزوج “أحمد .أ” (72 سنة) سكيناً وسدد به عدة طعنات في جسد والد الزوجة ” عبد المنعم .ف ” (66 سنة) فأصيب بنزيف حاد أدى إلى وفاته قبل نقله إلى مستشفى قصر العيني .