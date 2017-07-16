⁠⁠⁠⁠⁠فالينسيا الإسباني يعلن رحيل حارسه ألفيش إلى فلامينجو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي فالينسيا الإسباني، اليوم الأحد، توصله إلى اتفاق مع نادي فلامينجو بشأن انتقال حارس المرمى دييجو ألفيش إلى صفوف الفريق البرازيلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب ألفيش (32 عاما) في فالينسيا لمدة ستة مواسم إلا أنه لم يدخل في خطط مدرب الفريق الجديد مارسلينو جارثيا خلال تدريبات التحضير للموسم الجديد.

وذكر موقع (جلوبو سبورت) الإسباني أن الحارس البرازيلي يتواجد حاليا في مدينة ريبيراو بريتو في ولاية ” ساو باولو ” ، حيث يتدرب وينتظر السفر إلى ريو دي جانيرو.