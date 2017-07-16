بالفيديو.. امرأة هندية تتعرض للضرب المبرح لإنجابها بنتًا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، فيديو صادمًا لامرأة هندية تدعى مينا كاشياب (35 عامًا) تتعرض للضرب بوحشية وقسوة بالغة من رجلين، زوجها وشقيقه، لإنجابها بنتًا لم تقبلها الأسرة، علاوة على خلاف حول المهر بين الزوج والزوجة.

نجح أحد الجيران في التقاط الفيديو من أعلى درجات سلم المنزل الذي شهد الواقعة.

وقالت الشرطة الهندية إنه تم القبض على الزوج دالجيت سينج وشقيقه كمالجيت، وتوجيه عدة اتهامات بحقهما، منها التعدي على رأس الزوجة وإلحاق الأذى بها .

أوضحت والدة الضحية لوسائل الإعلام الهندية أن ابنتها أنجبت طفلة رفضتها أسرة زوجها، كما نشب خلاف بين الأسرتين حول رد المهر الذي تعطيه الزوجة لزوجها في ليلة العرس.