بالفيديو.. امرأة هندية تتعرض للضرب المبرح لإنجابها بنتًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. امرأة هندية تتعرض للضرب المبرح لإنجابها بنتًا
نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، فيديو صادمًا لامرأة هندية تدعى مينا كاشياب (35 عامًا) تتعرض للضرب بوحشية وقسوة بالغة من رجلين، زوجها وشقيقه، لإنجابها بنتًا لم تقبلها الأسرة، علاوة على خلاف حول المهر بين الزوج والزوجة.
نجح أحد الجيران في التقاط الفيديو من أعلى درجات سلم المنزل الذي شهد الواقعة.
وقالت الشرطة الهندية إنه تم القبض على الزوج دالجيت سينج وشقيقه كمالجيت، وتوجيه عدة اتهامات بحقهما، منها التعدي على رأس الزوجة وإلحاق الأذى بها .
أوضحت والدة الضحية لوسائل الإعلام الهندية أن ابنتها أنجبت طفلة رفضتها أسرة زوجها، كما نشب خلاف بين الأسرتين حول رد المهر الذي تعطيه الزوجة لزوجها في ليلة العرس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 4 ساعات
مهابيل ,,
,, هذا اقل مايقال عنهم ,,
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9352 ] نشر منذ 4 ساعات
الجهل وماادراك مالجهل
المفروض اي رجل ع شاكلة هالهندي يجلد نفسه
لانه المسؤول اولا واخيرا عن جنس الجنين 🤚😡😡
نعم انت ايها الرجل المسؤول 😡🤚
والعصى والعقال المفروض انت تنجلد فيهن
لان المراءه مجرد وعاء لحمل هذا الجنين وتغذيته 😡
ليست مسؤوله عن جنسه ابدا ابدا
يعني لما رجال بس يخلف بنات هذا من الله ماعطاه الا كرموسوم انثوي فقط
ولما رجل مايخلف الا ذكور هذا من الله ماعطاه الا كرموسوم ذكري فقط فقط
ولما رجل مايخلف خير شر هنا الله حرمه الاثنين معا
قال تعالى(يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما )
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.هذي قصه سبق وسردتها ولكن ساذكرها مره اخرى
صديق اخوي كل خلفته بنات كمل ٩بنات ولاجاه ولد …واهله يقولون له تزوج عليها هذه ماتخلف الا بنات بس هو يحبها ولايبي يكسر خاطرها وقرر هو ياها يعملون انابيب تحديد جنس 😊 واثق الاخ …المهم راحوا للاردن ولما حللوا له قالوا للاسف كل المنويات تحمل جين انثوي تقدر بالملايين …قالوا بعد شهر تعال يمكن تتغير العينه …وجاء قالوا كمان للاسف لايوجد الا اناث 🤚☺
.وقرروا هو وزوجته يوقفون الانجاب بتاتا ويكتفون بال٩ بنات ويربونهن
هذا الانسان وغيره الكثير ممن خصهم الله بالذريه بجنس واحد دون الاخر كما ذكرت بالايه اعلاه
فاحمدوا الله يامعشر الرجال
ولاتتجبروا ع حريمكم
وحاسبوا انفسكم قبل تحاسبونهن وارضوا بماكتب الله لكم 🙄
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9352 ] نشر منذ 4 ساعات
ولربما خيره من الله انه لم يرزقك ذكر
لااحد يعلم وين الخيره
والله لاهم مغنينك عن موت ولاهم دافعين عنك ضر او مرض
وزين بس لاكبرت وصرت في حاجتهم انهم يبرون فيك
قول يالله ذريه صالحه باره
وبلاش تتشرط ولد بنت 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15493 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9352 ] نشر منذ 3 ساعات
ذكر في سورة الكهف(عسى ربهما ان يبدلهما خير منه زكاة واقرب رحما)
جاء تفسير العلماء لها كالتالي 😊🤚
قالوا ان الغلام الذي قتله الخضر
كان عاقا بوالديه ع الرغم من انهما فرحا حين ولادته فرحا شديدا ولكنه كان عاصيا عاقا ذاقا ذرعا منه
فاراد الله ان يبدلهما خير منه فقتله الخضر
فقيل ان العوض [ جاريه]لان الجاريه بطبيعتها اكثر رحمة وشفقه وعطفا بوالديها من الغلام
وهناك عدة تفاسير للايه ولكن هذا اكثر مارجحه العلماء
البنات حلوين 😊
ولكن مجتمعنا ذكوري بحت
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام والعقل
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2947 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجانين😣وش ذنب المسكينه الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقول خاويه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2947 ] نشر منذ 1 ساعة
لله المشتكى😊