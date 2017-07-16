" العمل " : تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

” العمل ” : تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، في تقرير عن انخفاض معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال العام 2016 بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت الوزارة، إن عدد الموظفين الجدد انخفض من 368.5 ألف موظف وموظفة عام 2015، إلى 233.3 ألف، في عام 2016، فيما انخفض عدد المواطنين العائدين للعمل عقب فترة انقطاع بالقطاع الخاص، خلال العام الماضي 2016 بنسبة 39%، من 25.7 ألف موظف عام 2015 إلى 15.7 ألف عام 2015.
وتابعت: أن هذا الانخفاض في عدد موظفي القطاع الخاص، سببه عزوف المواطنين عن العمل به لانخفاض الأجور، مقابل ارتفاع أجور القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية، وضعف جاهزية القطاع لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 4 ساعات
تعرفون ليش
لان القطاع الخاص ماله امان
يتوظف الشاب ويتزوج ويفتح بيت وفجاه يلقى نفسه مفصول
ابوامجد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 4 ساعات
اما عزوف الموطنين هاذي غير صحيح اصحيح الشركات صارت ماتوظف الموطني صار فيه ركود في مبيعاتها بس يحبكم تحملون الموطنين مساكين يعني با الله كيف يتوظف با 4 الف ويستاجر با 2000 ويقصد 750 بنك التسليف كيف يعيش
محمد[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكثر الشركات اعلانت افلاسها بسبب الضرائب وعدم وجود مشاريع .
القطاع الخاص مامعك واسطه اجلس بالبيت حتي اذا معك متوسطه ولا بدون شهادة بستطاعة المدير رفع راتبك وفصلك
خالد العنزي 666[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اطردو الاجانب خصوصا المصارية واللبنانيين والسوريين مدراء ويتحكمون بابن البلد والله شوف عيني حاطين مصري معفن مدير التوظيف يعين الي يبي ويرمي الي يبي اتمنى من الملك محاسبة وزير العمل والمسؤولين الي تحتة خونة كلهم ضد المواطن ومع الاجنبي يكفي انة مافي امان مديرك اجنبي ان انجبرك ووظفك راح ينطلقك حارس امن ويسود عيشتك لين تفصل اطردو الاجانب ارجوكم المسالة خطيرة على مستقبل عيال وبنات البلد