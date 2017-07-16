" العمل " : تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، في تقرير عن انخفاض معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال العام 2016 بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقالت الوزارة، إن عدد الموظفين الجدد انخفض من 368.5 ألف موظف وموظفة عام 2015، إلى 233.3 ألف، في عام 2016، فيما انخفض عدد المواطنين العائدين للعمل عقب فترة انقطاع بالقطاع الخاص، خلال العام الماضي 2016 بنسبة 39%، من 25.7 ألف موظف عام 2015 إلى 15.7 ألف عام 2015.

وتابعت: أن هذا الانخفاض في عدد موظفي القطاع الخاص، سببه عزوف المواطنين عن العمل به لانخفاض الأجور، مقابل ارتفاع أجور القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية، وضعف جاهزية القطاع لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.