بالصور.. " اللمبي " في المملكة استعدادًا لعرض مسرحيته " صبح صبح " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يواصل النجم المصري محمد سعد، الشهير بـ ” اللمبي ” ، مع زملائه نجوم مسرحية ” صبح صبح ” المقرر عرضها في المملكة، استعداداتهم المسرحية المقرر عرضها في 19 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم 13 عرضا للمسرحية في أربع مناطق بالمملكة، حيث تبدأ من الرياض يوم الأربعاء 19 يوليو بأربعة عروض خلال الأيام اللاحقة، في مركز الملك فهد الثقافي، لتتبعها أربعة عروض في مدينة جدة بمعارض الحارثي، وعرضان في أبها بمسرح المفتاحة و3 عروض في الدمام في معارض الظهران الدولية.

وأظهرت صور منشورة جانبا من استعدادات طاقم الممثلين بقيادة محمد سعد لعرض المسرحية، وتنفيذ البروفات الأخيرة قبيل الافتتاح في 19 يوليو.