ميليشيات الحوثي تختطف عريسا من فندق بمدينة إب اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

ميليشيات الحوثي تختطف عريسا من فندق بمدينة إب اليمنية
اختطف مسلحو ميليشيات الحوثي والمخلوع عريسا من أحد فنادق مدينة إب، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الانقلابية اختطفت العريس الشاب فايز عبده الحداد، من أحد فنادق مدينة إب، حيث يقضي ” شهر العسل ” بعد أيام قليلة من زواجه.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اقتحمت غرفة العريس بالفندق ليلا واختطفته من أمام أعين زوجته.
والشاب ” الحداد ” لم يقض سوى ثلاثة أيام مع زوجته، فيما اقتادته الميليشيات إلى سجونها في اليوم الرابع من زواجه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29749 ] نشر منذ 3 ساعات
ياعسى يخطفكم الموت ياعبيد المجوس ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات
امين