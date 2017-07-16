 تيشيرت كحيلان يثير إعجاب الأمريكان - صحيفة صدى الالكترونية

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تيشيرت كحيلان يثير إعجاب الأمريكان

تيشيرت كحيلان يثير إعجاب الأمريكان
ماجد محمد(صدى):

حظي التيشيرت الذي ظهر به رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي (كحيلان)، في أثناء توقيعه عقدًا احترافيًّا مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور، بأصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا محبي كرة القدم الأمريكية.

ارتدى الأمير فيصل بن تركي قميصًا يحمل الاحتفالية الخاصة بنجم فريق (الكاوبويز ديز برايانت) ذائع الصيت في اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا.

يذكر أن الأمير فيصل من عشاق كرة القدم الأمريكية، وله علاقات مميزة مع إدارة فريق (كاوبويز).

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههه
صراحة مدري وش أقول
شكل العملية أكل عيش 🙂

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