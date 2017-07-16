محافظ شقراء يوجه بالقبض على " فتاة أشيقر " بسبب الفيديو الفاضح - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجّه محافظ شقراء، باتخاذ اللازم، والقبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تتجول في نفود الوشم والقرية التراثية بأشيقر، بملابس غير لائقة، ما أثار حفيظة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه تجاوزا لكل التقاليد والأنظمة.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول دون عباءة، مرتدية بلوزة و«شورت»، ما أظهر أجزاء من جسدها، فيما وثّق أحد مرافقيها الجولة، ونشرها عبر حسابها في «سناب شات».