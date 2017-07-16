الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال تكفله بصفقة الدولي العماني علي الحبسي لفريق الهلال ووصل علي الحبسي إلى الرياض يوم السبت من أجل الانضمام للهلال.
وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على تويتر :” جمهور الهلال يطالب بأن يكون علي الحبس لاعبا بالهلال، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب منتخب عمان للفريق “.
تااااامه[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 5 ساعات
كفووووو
ابو تركي[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 4 ساعات
تقول وتطول يابوخالد
يتضح لنا كذا ان الخصخصة قريبة باذن الله
بالتوفيق💙💙
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الرمز الصامل اللي يقدح من راسه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 3 ساعات
يحب الهلال الله يطول في عمره
ابراهيم[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو والله قول وفعل مالها الا رجالها💙