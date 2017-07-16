الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة الحبسي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال تكفله بصفقة الدولي العماني علي الحبسي لفريق الهلال ووصل علي الحبسي إلى الرياض يوم السبت من أجل الانضمام للهلال.

وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على تويتر :” جمهور الهلال يطالب بأن يكون علي الحبس لاعبا بالهلال، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب منتخب عمان للفريق “.