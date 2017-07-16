ترامب يوكل مكتب محاماة شهير للدفاع عن نجله - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، 50 ألف دولار لمكتب محاماة يدافع عن نجله بعد ورود أنباء عن اجتماعه مع محامية روسية خلال الانتخابات الأمريكية، في مذكرة مقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية مؤخرًا.

أقر نجل ترمب أنه اجتمع مع محامية روسية في نيويورك خلال الحملة الرئاسية عام 2016، لكونها لديها معلومات تضر منافسة والده هيلاري كلينتون.

يذكر أن حملة ترامب دفعت ما يزيد على 538 ألف دولار لشركة المحاماة جونز داي، التي مثلت الحملة خلال الانتخابات، و89561 دولارًا نظير «استشارات قانونية» لشركة ترامب التي يملكها الرئيس بتاريخ 30 يونيو، ووصف المبلغ بأنه لتغطية رسوم «استشارات قانونية».

ويحقق عدد من لجان الكونجرس في مزاعم أجهزة مخابرات أمريكية عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، فضلًا عن اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وحملة ترامب.