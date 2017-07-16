ضبط خمسة من أصحاب المسيرات المزعجة في زواجات حائل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد / سامي بن فهيد الشمري أنه أستمرارا للجهود الأمنية بالمنطقه تم تكثيف نقاط التفتيش بكافة المواقع وحول قصور الأفراح بما يكفل القضاء على كافة السلوكيات والتصرفات السلبيه والتي ينتهجها البعض من المسيرات والإزعاج .

فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط خمسة من قائدي السيارات لقاء قيامهم بالإزعاج والمسيرات أثناء الزواجات وتم إحالتهم للهيئة المروريه وصدر بحقهم قرارات تقضي بالسجن وحجز المركبة وغرامات مالية.

و تهيب شرطة منطقة حائل بالجميع التعاون من خلال الإلتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات.

والله الموفق ،،،