السيسي يشدد على سرعة الانتهاء من جامعة الملك سلمان في سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إنشاء جامعة الملك سلمان، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء المصرية خلال عام ونصف العام، بدلا من ثلاثة أعوام.

وشدد السيسي أن تبدأ الدراسة بها في أقرب وقت، تيسيرا على أبناء سيناء، والمحافظات الأخرى.

صرح بذلك محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم.

وقال اللواء فودة، إن تكلفة إنشاء الجامعة تبلغ 300 مليون جنيه وتضم 7 كليات، بالإضافة إلى سكن للأساتذة وللطلاب ومناطق خدمات.