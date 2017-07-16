القصبي يستعرض تعزيز التعاون التجاري مع وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم السويسري - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في جدة اليوم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري جوهان شنايدر آمان.

وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المملكة وسويسرا وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري خاصة الصادرات غير البترولية وإزالة العوائق التي تعترضها، واهمية العمل على تحفيز التعاون بين القطاع الخاص ويشمل ذلك تبادل زيارات الوفود وممثلي الغرف التجارية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة في كلا البلدين وايجاد الشراكات الناجحة، وتزويد الشركات السعودية بالتقنيات والخبرات الحديثة التي تساعد على رفع جودة المنتجات السعودية وتسهيل دخولها للسوق الأوروبي والعالمي. كما شدد الجانبان على اهمية مساهمة مجلس الأعمال السعودي السويسري لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين والإسهام في عمليات التنمية القائمة وبخاصة في مجالات الصناعات الدقيقة وذات التقنية العالية والبحث عن الفرص الاستثمارية النوعية .

كما وقع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم العمر محضر الدورة العاشرة للجنة السعودية – السويسرية الهادفة لبناء شراكة مع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين بما في ذلك تشجيع الشركات السويسرية للاستثمار بالمملكة.

وقال المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار : ” نحن فخورون بهذا التعاون المشترك مع الجانب السويسري من خلال اللجنة السعودية – السويسرية، ونتطلع دائما لتحقيق المزيد من التعاون المشترك، وحريصون كل الحرص على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتقديم الحوافز للمستثمرين، والمساهمة بفاعلية في رسم خارطة طريق واقعية تؤسس في نقل الاستثمارات بالمملكة إلى مرحلة جديدة، عبر بناء شراكات وتحالفات استثمارية عالمية. كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع ممثلي الجانبان المشاركين في أعمال اللجنة السعودية – السويسرية المشتركة لتعاونهم المستمر وثقتهم واهتمامهم بالاستثمار في السوق السعودي ” .

ومن أبرز ما جاء في محضر الدورة الاتفاق على تسهيل الاتصال بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والجمعية السويسرية للتقييس (SNV) من أجل تجديد برنامج التعاون الفني. إضافة إلى تسهيل التواصل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية بهدف تبادل الخبرات في عدد من المجالات وتدريب الموظفين.

واختتم بمناقشة مختلف الإمكانيات والفرص والتحديات، إذ يُعدّ وجود كل من المدن الصناعية والاقتصادية سواء في مدينة الجبيل الصناعية أو مدينة ينبع الصناعية أو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو بترورابغ وغيرها من المواقع المشجعة للاستثمار، إلى جانب توفر العديد من المواد الخام الأساسية اللازمة لسلسلة القيمة المضافة للقطاع.

الجدير بالذكر أنه يوجد 113 شركة سويسرية في المملكة، 94 منها خدمية و19 شركة صناعية برأس مال يبلغ في مجموعه 3495 مليون ريال سعودي.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسويسرا بلغ خلال العام 2016م (10.326) مليار ريال.