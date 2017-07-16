إخماد حريق بمنتزة الفرعاء بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نشب حريق في اعشاب وشجيرات بمنتزه الفرعاء، وذلك نتيجة ترك احدي الاسر بقايا جمر دون اطفاء.

تلقت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، بلاغاً يفيد بنشوب حريق في اعشاب وشجيرات بمنتزه الفرعاء نتيحة ترك بقايا جمر دون اطفاء عقب تنزه احدى الاسر بالمنتزه اذ ساهمت الرياح بانتشارها، وعلي الفور قامت فرق الانقاذ بمباشرة الواقعة وتمكنت من اخماد الحريق، ولم يقع أي إصابات أو اشكاليات ولله الحمد .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.