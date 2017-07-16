ميليشيا الحوثي تحتفل بالمرتزقة بعد قتلها 70 يمنيًّا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نفَّذت ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء عرضًا عسكريًّا بالأسلحة الثقيلة بعدما أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 70 مختطفًا على أيدي ميليشيا الحوثي وصالح من جراء التعذيب في المعتقلات التابعة لهم.

يأتي هذا تزامنًا مع انضمام عناصر من المرتزقة والمقاتلين الجدد إلى الميليشيات التي تحارب الحكومة الشرعية في اليمن.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الانقلابيين قاموا باختطاف واعتقال المواطنين دون أي مسوغ قانوني، وقاموا بسجنهم وممارسة أنواع التعذيب كافة عليهم لأكثر من عامين، بينما لا تزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، ويتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة.