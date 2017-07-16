دول المقاطعة تؤكد لجنوب أفريقيا تأمين عبور الطائرات إلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اجتمع رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من السعودية والإمارات ومصر لدى جنوب أفريقيا مع وزير المواصلات الجنوب أفريقي جوزيف مسوانغانيي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي قامت بها البحرين والسعودية والإمارات ومصر يخص عبور أجوائها.

وأكد رؤساء البعثات الدبلوماسية، أن قرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة ومنع العبور في الأراضي والأجواء الإقليمية للدول ومنع الطائرات القطرية من دخول أجوائها أو الهبوط في مطاراتها جاء بعد أن ثبت لدى حكومات الدول الأربع من معلومات موثوقة أن قطر راعية وممولة لجماعات إرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار هذه الدول وانطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأكدوا للوزير الجنوب أفريقي على القيام بتأمين عبور الطائرات الأجنبية من وإلى قطر.