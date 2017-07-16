⁠⁠⁠⁠⁠دبلوماسى روسى يرفض تفتيش حقائبه فى مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثار دبلوماسى يعمل بالسفارة الروسية فى مصر، أزمة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، لرفضه تفتيش حقيبته محتميا بصفته الدبلوماسية، وذلك عقب اكتشاف مسدس داخل حقيبته.

وصرحت مصادر بالمطار، بأنه فى أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 771 المتجهة إلى العاصمة السويسرية جنيف، اشتبه رجال الأمن فى حقيبة دبلوماسى يعمل بالسفارة الروسية، إذ أوضح جهاز فحص الحقائب وجود مسدس داخلها، وعندما طلب رجال الأمن من الدبلوماسى فتح الحقيبة رفض، وأصر على موقفه محتميا بصفته الدبلوماسية.

من جانبهم، واتصل رجال أمن المطار بوزارة الخارجية، وأمر السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات، بضرورة تنفيذ الدبلوماسى الروسى للتعليمات الأمنية، فوافق على فتح الحقيبة، وتبين وجود مسدس أطفال ” لعبة ” داخلها، فتم السماح له بالمرور واللحاق بالطائرة.