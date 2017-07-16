بلدية الخفجي ترفع كثبان الرمال بأبرق الكبريت والسفانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفعت بلدية محافظة الخفجي، كثبان الرمال الموجودة بمركز أبرق الكبريت والسفانية والتي كانت من أكثر الملاحظات التي يعانون منها سكان المراكز.

يأتي ذلك في إطار مبادرات البلدية لرفع مستوى رضا المستفيدين ولتطوير الخدمات التي توفرها البلدية للمحافظة والمراكز التابعه لها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أنه تم الخروج مؤخرا، مع محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع لتلمس آراء المواطنين وقياس مستوى الخدمات المقدمة من البلدية.

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي حول الخدمات البلدية عبر قنوات الأمانة التفاعلية.