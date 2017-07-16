ثنائي شباب النصر يقتربان من هايدوك الكرواتي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق هايدوك الكرواتي للتوقيع مع ثنائي فريق النصر لفئة الشباب، فهد الحمد وفارس العقيل، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتسجيلهما في كشوفات الفريق كمحترفين جدد، وذلك بعد أن أشاد بهما المدربان الكرواتيان كراسمير جوجن وسينيسا أورسكنين، اللذان سبقا أن خاضا فترة تدريبية مع فريق النصر للفئات السنية خلال الفترة الماضية، وطلبهما التعاقد معهما.

أشارت صحيفة ” داليماتنسكي ” الكرواتية، إلى أن الثنائي الحمد والعقيل سيحضران إلى نادي هايدوك لخوض فترة اختبار، وبناءً على ذلك سيتحدد التعاقد معهما من خلال أدائهما وتجاوز الاختبار بنجاح خلال الفترة الاختبارية، ومن ثَمَّ التوقيع على العقود الرسمية.

يذكر أن الثنائي من مواليد 1998، وأن المدربين كراسمير وسينيسا على معرفة تامة بمستوييهما الفني في المباريات.