السلطات المصرية تحرِّر مواطنًا سعوديًّا من خاطفيه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية المصرية بالفيوم، اليوم الأحد، من تحرير مواطنًا سعوديًّا، احتجزه 5 متهمين بعدما استدرجوه بحجة عثورهم على قِطَع أثرية، ويرغبون في بيعها، وسرقوا ما بحوزته من مبالغ مالية، وطالبوا أسرته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

وتم ضَبْط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت سفارة المملكة، قد أبلغت الجهات الأمنية المصرية باحتجاز أحد رعاياها في نطاق محافظة الفيوم؛ وذلك بناء على آخر اتصال منه بأسرته من رقم هاتفه بمصر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتحديد الموقع الذي يتم فيه احتجاز الضحية، واتضح أن جميع الجناة من أسرة واحدة.

وعثرت الجهات الأمنية على المجني عليه مقيدًا بسلاسل حديدية بإحدى غرف المنزل، واعترف المتهمون بأنهم أرسلوا رسالة لعدد عشوائي من الأرقام بأنهم عثروا علي قِطع أثرية، ويريدون بيعها، وتجاوب معهم المجني عليه.