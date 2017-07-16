السلطات المصرية تحرِّر مواطنًا سعوديًّا من خاطفيه - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات المصرية تحرِّر مواطنًا سعوديًّا من خاطفيه
تمكنت السلطات الأمنية المصرية بالفيوم، اليوم الأحد، من تحرير مواطنًا سعوديًّا، احتجزه 5 متهمين بعدما استدرجوه بحجة عثورهم على قِطَع أثرية، ويرغبون في بيعها، وسرقوا ما بحوزته من مبالغ مالية، وطالبوا أسرته بفدية مالية لإطلاق سراحه.
وتم ضَبْط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكانت سفارة المملكة، قد أبلغت الجهات الأمنية المصرية باحتجاز أحد رعاياها في نطاق محافظة الفيوم؛ وذلك بناء على آخر اتصال منه بأسرته من رقم هاتفه بمصر.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتحديد الموقع الذي يتم فيه احتجاز الضحية، واتضح أن جميع الجناة من أسرة واحدة.
وعثرت الجهات الأمنية على المجني عليه مقيدًا بسلاسل حديدية بإحدى غرف المنزل، واعترف المتهمون بأنهم أرسلوا رسالة لعدد عشوائي من الأرقام بأنهم عثروا علي قِطع أثرية، ويريدون بيعها، وتجاوب معهم المجني عليه.
نفرات[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه والله اني اكلت المقلب قبله بس الحمد لله ما صار احتجاز او هم ما فكرو لما جيت هنا حولت لهم الفلوس لما كنت عندهم ماكان معي فلوس
ام محمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودي كان بيرتكب جريمه يعاقب عليها لو كان صحيح في قطع اثريه وخرجها برى مصر …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29723 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامته ،،
,, وين رايحين لهم لامصلحة دنيا ولا مصلحة دين ,, مافيها إلا التماثيل المسخوط عليها من رب العالمين ,,
براغى[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 48 دقيقة
سذاجة وعبط معقول فيه عاقل يصدق كلام النت
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا سلمهم نفسه وزاد طمعهم وطلبو فدية
الحمد لله على سلامته وهذا درس بعدم بيع البض على سلاقينه
اصلا حرامي الأثار يبيع ويبلغ عن المشتري ليحصل على ثمن البلاغ