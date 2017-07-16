الشورى يناقش غدا اعتماد مستشفى الملك فهد بتبوك كـ " تخصصي " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

يناقش مجلس الشورى، غدا الإثنين، توصية د. فاطمة القرني التي طالبت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كمستشفى تخصصي وفق الأمر السامي الصادر منذ 13 عاماً.

ونجحت القرني في إقناع اللجنة الصحية بالمجلس لتبني توصيتها وعرضها غداً للمناقشة والتصويت عليها مباشرةً.

وأكدت د. القرني أن وزارة الصحة حريصة على استكمال المتعثر من مشاريعها وتشغيل المنجز منها بالكفاءة المطلوبة، وما يعانيه هذا المستشفى جدير أن يشمله هذا الحراك المسؤول من الوزارة الذي تتمثل أهم إيجابياته في تخفيف الضغط على المستشفيات التخصصية في الرياض، وتوفير الخدمة الطبية لأهالي المنطقة.