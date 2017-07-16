الشرطة الإماراتية تطيح بمسلحين سرقوا مجوهرات بقيمة مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أطاحت الشرطة الإماراتية بعصابة آسيوية محترفة سطت على متجر مجوهرات وسرقت مشغولات ذهبية تقترب قيمتها من مليون دولار.

وقال اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، الأحد، إن العصابة المسلحة كان أفرادها يرتدون أقنعة وقاموا برش الموظفين في المحل بمادة حارقة ” الفلفل الأحمر ” وحجزهم في دورة المياه وسرقوا كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وأشار الى أن المتهمين، لاذوا بالفرار لجهات مجهولة، ولجأ كل واحد من أفراد العصابة إلى الاختباء في موقع مختلف لتضليل عمليات البحث والتحري بعد أن تقاسموا المسروقات.

وذكر أن الشرطة شكلت فريق عمل، وتمكن من الكشف عن هوية المقنعين البالغ عددهم خمسة أشخاص من جنسيات آسيوية، وكان ثلاثة منهم يختبئون في إحدى المناطق الحدودية بمدينة العين بينما اختبأ اثنان في منطقة حدودية بأبوظبي، وتم ضبطهم وجار التحقيق معهم.