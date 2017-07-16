⁠⁠⁠⁠⁠ميلان الإيطالي يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، التعاقد لمدة ثلاثة مواسم مع الأرجنتيني لوكاس بيليا، عقب التوصل لاتفاق مع ناديه لاتسيو الذي لعب له في آخر أربعة مواسم.

وبدأ اللاعب (31 عاما)، والذي خاض 49 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مسيرته الاحترافية في فريق أرجنتينوس جونيورز في يوليو 2004 وبعدها لعب لإندبندينتي.

ولعب بيليا إجمالي 66 مباراة في الدوري الأرجنتيني وسجل هدفا وحيدا، ثم سافر بعدها إلى أوروبا ولعب لأندرلخت لمدة سبعة مواسم قبل أن يضمه لاتسيو الذي خاض أول مباراة معه أمام أودينيزي في 2013.