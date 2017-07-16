ميليشيا الحوثيين تعصف بالحريات الصحفية في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت، اليوم الأحد، منظمة ” صحفيات بلا قيود “، عن رصد 115 حالة انتهاك (خلال النصف الأول من العام الجاري) تعرض لها صحفيون وإعلاميون في اليمن.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في نفس تلك الفترة الزمنية بلغ 26 شخصًا.

وذكرت ” صحفيات بلا قيود ” أن الانتهاكات تنوعت في النصف الأول من العام الجاري ما بين ” استدعاء ومحاكمة واختطاف واعتقال واحتجاز واعتداء وتعذيب ووقف عن العمل وتهديد وتحريض، إلى جانب اقتحام منازل صحفيين ومقرات صحفية وإعلامية ونهب ومصادرة وحجب مواقع وحكم بالإعدام ” .

وأكدت المنظمة أن أكثر طرف قام بانتهاك الحريات الصحفية هم ميليشيات الحوثي وحليفها، بواقع 82 حالة انتهاك ” ، قائلة إنه ” في هذه الأثناء لا يزال 18 صحفيًّاً مختطفًا، بينهم 17 صحفيًّا في سجون الحوثيين، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويعانون أوضاعًا صحية بالغة الخطورة.