الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي - صحيفة صدى الالكترونية

الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي
التقى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، برضيع سوري سماه أبواه اللاجئان السوريان على اسمه تقديرا لاستضافة كندا لاجئين سوريين.
واحتضن رئيس الوزراء الرضيع – واسمه الكامل جاستين ترودو آدم بلان – في مهرجان كالغاري ستامبيد لرعاة البقر بمدينة كالغاري بإقليم ألبرتا في غرب كندا.
وولد الرضيع، الذي يبلغ حاليا من العمر شهرين، في مدينة كالغاري في شهر مايو الماضي بعد أشهر قليلة من هروب أبويه وابنيهما من ويلات الحرب الأهلية في سوريا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29723 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الحال ,,
abdul[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 42 دقيقة
تحية اعزاز وتقدير للزعيم جاسْتن تْرُودو مضيف اللاجئين واليتامي والمشرّدين.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9347 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يعيد عز الاسلام والمسلمين
والله حال يبكي الصخر 😥