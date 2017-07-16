الرضيع السوري جاستين ترودو يلتقي برئيس الوزراء الكندي - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

التقى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، برضيع سوري سماه أبواه اللاجئان السوريان على اسمه تقديرا لاستضافة كندا لاجئين سوريين.

واحتضن رئيس الوزراء الرضيع – واسمه الكامل جاستين ترودو آدم بلان – في مهرجان كالغاري ستامبيد لرعاة البقر بمدينة كالغاري بإقليم ألبرتا في غرب كندا.

وولد الرضيع، الذي يبلغ حاليا من العمر شهرين، في مدينة كالغاري في شهر مايو الماضي بعد أشهر قليلة من هروب أبويه وابنيهما من ويلات الحرب الأهلية في سوريا.