الخميس: على الدول الغربية إقناع الدوحة بالتوقف عن الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الكاتب والباحث السياسي عبد العزيز الخميس، في بيان له، اليوم الأحد، أنه سيُكشف قريبًا عن أدلة دعم قطر للإرهاب.

وأوضح الباحث السياسي أن ما يطلق عليه ” الوساطات الغربية ” يعد مضيعة للوقت، إذ إنه على الدول الغربية الذهاب إلى الدوحة، لإقناعها بالعدول عن عدم دعم الإرهاب والتوقف الفوري عن تمويله.

وأضاف الخميس أن المجتمع الدولي يعلم دعم الدوحة للمنظمات الإرهابية جيدًا على الرغم من محاولات النظام القطري التباكي عبر المنصات الدولية.