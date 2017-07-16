" الإسكان " تطرح مشروع " فلل رماح " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن طرح مشروع فلل في محافظة رماح بمرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني.

وأشارت الوزارة إلي أن الفلل المتاحة في المشروع يصل سعرها إلى ٥٨٠ ألف ريال، وبقسط شهري 1934 ريالًا، في حين تبلغ مساحتها ٥٠٠ متر مربع، داعية الراغبين في الحصول على الفلل إلى المبادرة بالحجز.

يُذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا أمس أن ” مشروع رماح ” سيكون باكورة لمشاريع أخرى، وأن مستفيدي الدعم السكني التمويلي بلغ عددهم خلال الشهر الحالي 7700 مواطن.