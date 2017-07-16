" صحيفة " : المهاجرون ينقلون للجزائر 12 مرضاً خطيراً - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

كشفت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية، أن مخاطر الهجرة غير النظامية للجزائر لا تنحصر في الأسلحة والإرهاب، بل تتعداهما إلى 12 مرضاً خطيراً مثل الملاريا والإيدز.

وقال عدد من الأطباء في الجزائر وفقاً لما نشرته سكاي نيوز، حول الأخطار الناجمة عن دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد من 23 دولة إفريقية، لاسيما بعد أحداث ليبيا ومالي.

ووفقاً للصحيفة فإن الجزائر تستقبل سنوياً 10 آلاف مهاجر سري و30 ألف لاجئ من بلدان يسجل بعضها معدلات مرتفعة من الإصابة بالملاريا والإيدز.