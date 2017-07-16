⁠⁠⁠⁠أمير جازان ونائبه يقدمان التعازي في الشهيدين الحكمي والحمدي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التعازي لأسرتي شهيدي الواجب الرقيب أول علي بن محمد حكمي، والجندي عبدالله بن علي حمدي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استشهدا أثناء أدائهما الواجب دفاعًا عن الدين ثم الوطن في الحد الجنوبي.

وأعرب سموه في برقيتي عزاء وجهها الى والدي الشهيدين الحكمي والحمدي عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيدان – رحمهما الله -، من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية.

كما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التعازي أيضا لذوي الشهيدين، معبرا عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرتي الشهيدين الحكمي والحمدي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.