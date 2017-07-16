 الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية للسوريين بالقنيطرة - صحيفة صدى الالكترونية

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الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية للسوريين بالقنيطرة

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية للسوريين بالقنيطرة
موسكو(صدى):

قدم ضباط روس تابعين لمركز مراقبة الهدنة في سوريا، اليوم الأحد، مساعدات إنسانية إلى السكان السوريين بحي جبا – أحد قرى محافظة القنيطرة ومناطق التهدئة.

وأوردت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن المدنيون تلقوا المتطلبات الضرورية، بينما عالج الأطباء الروس من لديهم مشكلات صحية.

وقال ضابط سوري، إن اتفاق وقف إطلاق النار مكن الروس من توصيل المساعدات الإنسانية لـ500 عائلة سورية، موضحاً أن المساعدات الإنسانية ستصل بشكل أكبر للمستوطنات في أنحاء القنيطرة، وأن الوضع استقر بعد اتفاقية وقف إطلاق النار إلا أن المقاتلين في مستوطنات عدة يواصلون استفزاز رجال الخدمة السوريين بانتهاك الهدنة.


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