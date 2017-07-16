 بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

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بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت

بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت
ماجد محمد(صدى):

وجه مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، التهنئة للاعب التنس السويسري روجير فيدرير، بعد فوز الأخير بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة اليوم الأحد.

وعن أهم وأفضل 3 رياضيين في العالم قال لاعب الفريق الكتالوني عبر حسابه على ” تويتر ” ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير هم أفضل ما رأيت ” .

وكان أسطورة التنس فيدرير قد واصل اليوم الأحد، تحطيم الأرقام القياسية بفوزه للمرة الثامنة ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الكرواتي مارين تشيلتش بثلاث مجموعات دون مقابل بنتيجة أشواط 6-3 و 6-1 و 6-4 في الدور النهائي، ليصبح ثالث لاعب يفوز بويمبلدون دون أن يخسر أي مجموعة في أي مباراة على مدار منافسات المسابقة.


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