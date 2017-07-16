بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت - صحيفة صدى الالكترونية

بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت
وجه مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، التهنئة للاعب التنس السويسري روجير فيدرير، بعد فوز الأخير بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة اليوم الأحد.
وعن أهم وأفضل 3 رياضيين في العالم قال لاعب الفريق الكتالوني عبر حسابه على ” تويتر ” ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير هم أفضل ما رأيت ” .
وكان أسطورة التنس فيدرير قد واصل اليوم الأحد، تحطيم الأرقام القياسية بفوزه للمرة الثامنة ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الكرواتي مارين تشيلتش بثلاث مجموعات دون مقابل بنتيجة أشواط 6-3 و 6-1 و 6-4 في الدور النهائي، ليصبح ثالث لاعب يفوز بويمبلدون دون أن يخسر أي مجموعة في أي مباراة على مدار منافسات المسابقة.
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