بيكيه: ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير أفضل ما رأيت - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وجه مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، التهنئة للاعب التنس السويسري روجير فيدرير، بعد فوز الأخير بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة اليوم الأحد.

وعن أهم وأفضل 3 رياضيين في العالم قال لاعب الفريق الكتالوني عبر حسابه على ” تويتر ” ليو ميسي ومايكل جوردان وروجير فيدرير هم أفضل ما رأيت ” .

وكان أسطورة التنس فيدرير قد واصل اليوم الأحد، تحطيم الأرقام القياسية بفوزه للمرة الثامنة ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبه على الكرواتي مارين تشيلتش بثلاث مجموعات دون مقابل بنتيجة أشواط 6-3 و 6-1 و 6-4 في الدور النهائي، ليصبح ثالث لاعب يفوز بويمبلدون دون أن يخسر أي مجموعة في أي مباراة على مدار منافسات المسابقة.