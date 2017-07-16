الفيصلي يدخل في مفاوضات مع اللبناني حسن معتوق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

دخل نادي الفيصلي في مفاوضات مع اللبناني حسن معتوق، لاعب الفجيرة الإماراتي السابق؛ للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي تلك الرغبة من إدارة الفيصلي بعد أن وقع اللاعب مخالصة مالية مع نادي الفجيرة، بعدما منح المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا الضوء الأخضر لرحيل قائد منتخب لبنان.

وشهد الموسم المنصرم تألق ” معتوق ” الذي قدم مردودًا إيجابيًا مع الفجيرة الإماراتي، الذي مثل صفوفه لمدة ثلاثة مواسم سابقة.

وتسعى إدارة الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل بداية قوية في الموسم المقبل، وتحقيق نتائج إيجابية خلال دوري جميل للمحترفين.